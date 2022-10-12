Вечером, 12 октября в Винницкой области взвыла сирена воздушной тревоги. Надо отметить, что она начала звучать уже посте первых взрывов.

Местные жители в социальных сетях рассказывают о мощных взрывах над городом, однако не сообщают, попали ли ракеты по каким-либо военным объектам. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что в Винницкой области предположительно сработали комплексы противовоздушной обороны.

Напомним, что 10 и 11 сентября российские ВС нанесли массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Под них попали западные регионы – Львовская, Тернопольская, Ровенская, Ивано-Франковская и Хмельницкая области. Также взрывы с последующим возгоранием были зафиксированы в Киеве, Одессе, Харькове, Днепропетровске, в ряде других городов. Несколько ракет и дронов-камикадзе сбила украинская ПВО, однако подавляющее большинство ударов все же достигли целей.