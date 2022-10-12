ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вечером, 12 октября в Винницкой области взвыла сирена воздушной тревоги. Надо отметить, что она начала звучать уже посте первых взрывов.

Местные жители в социальных сетях рассказывают о мощных взрывах над городом, однако не сообщают, попали ли ракеты по каким-либо военным объектам. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что в Винницкой области предположительно сработали комплексы противовоздушной обороны.

Напомним, что 10 и 11 сентября российские ВС нанесли массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Под них попали западные регионы – Львовская, Тернопольская, Ровенская, Ивано-Франковская и Хмельницкая области. Также взрывы с последующим возгоранием были зафиксированы в Киеве, Одессе, Харькове, Днепропетровске, в ряде других городов. Несколько ракет и дронов-камикадзе сбила украинская ПВО, однако подавляющее большинство ударов все же достигли целей.

Вам может понравиться

Проект подлодки “Варшавянка” усовершенствовали

Гидроакустические буксируемые антенны и модернизированная энергетическая установка. Такие основные изменения внесли в проект неатомной подводной лодки “Варшавянка” в ЦКБ “Рубин”. Теперь субмарины будут производиться с соответствующим оборудованием. Об этом сообщает

РИА “Новости”: ВСУ используют Starlink для координации действий

Глобальную спутниковую систему Starlink, разработанную американской компанией SpaceX, используют ВСУ для координации своих действий. Такую информацию предоставил попавший в плен в Луганской Народной Республике боец бригады территориальной обороны. Видеозапись с

В центре Киева под ракетный удар попало здание СБУ

Одна из российских ракет, прилетевших утром 10 октября по центру Киева, ударила в непосредственной близости от Офиса президента Украины и здания Службы безопасности. Советник главы МВД Антон Геращенко уточнил, что