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Одна из российских ракет, прилетевших утром 10 октября по центру Киева, ударила в непосредственной близости от Офиса президента Украины и здания Службы безопасности.

Советник главы МВД Антон Геращенко уточнил, что взрыв прогремел на ул. Владимирской радом с памятником Грушевскому.

Напомним, что ранее сообщалось о ракетной атаке ВС РФ на Киев. Мэр города Виталий Кличко заявил, что как минимум четыре взрыва прозвучали в Шевченковском районе столицы Украины. На месте уже работают экстренные службы.

Кроме того, сообщения о взрывах поступают из Днепропетровска, Хмельницкого и Львова, грохот, сопровождающий ракетные удары, слышали также в Кропивницком (до переименования – Кировоград» и в Кременчуге Полтавской области.

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