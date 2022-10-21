С самого утра пятницы, 21 октября, в Харькове звучат мощные взрывы, заявил киевский ставленник в регионе Олег Синегубов. По его словам, серия ракетных ударов нанесена по центру города.

По предварительной информации, российские ВС атаковали пункты временного размещения боевиков вооруженных формирований Украины, а также объекты энергетической инфраструктуры. Последние регулярно попадают под удары ракет и дронов-камикадзе с 10 октября.

В Харьковской области, а также в Киеве и ряде других регионов Украины объявлена воздушная тревога. Противовоздушная оборона страны не успевает отражать сокрушительные ракетные удары.

Напомним, что первые атаки на энергетическую инфраструктуру Украины были проведены после диверсии на Крымском мосту. Кроме того, эксперты связывают их с назначением на пост командующего СВО генерала армии Сергея Суровикина.