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На протяжении последних двух недель ВСУ предприняли три попытки наступления на Херсон, сообщает портал «Военное обозрение». Авторы публикации обращают внимание на то, что в этих атаках боевики использовали более десяти разновидностей боевой техники натовского образца, что, впрочем, не помогло им добиться успеха.

Чаще всего Киев использовал приобретенные у Польши самоходные артиллерийские установки KRAB и немецкие САУ PzH-2000. Также замечены американские и австралийские бронеавтомобили International MaxxPro и Bushmaster, бронетранспортеры из Турции, Голландии и Великобритании Kirpi, YPR-765 и Saxon. Применяли националисты и польские модификации танков Т-72, и пикапы с установленными на них пулеметами из Японии и все той же Британии.

Несмотря на то, что все попытки наступления закончились провалами, эксперты все же отметили неплохое взаимодействие между подразделениями. Поэтому одной из ключевых задач ВС РФ является нарушение координации действий ВСУ как на передовой, так и в тылу.

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