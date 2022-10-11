Наличие беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Тайваня власти острова теперь могут отнести к первому удару со стороны Китая. Ранее первыми ударами считались ракетные атаки или использование артиллерийских установок. Об изменениях рассказала министр обороны Тайваня Цю Гочжэн – сообщает РИА “Новости”.

Глава военного ведомства уточнил, что китайские дроны пересекают воздушное пространство острова “без всякой надобности”. В конце августа военные Тайваня перестали вести предупредительный огонь, а начали обстреливать беспилотники. Сейчас появление дронов расценивается, как первый удар.

Отношения Тайваня с Китаем обострились в начале августа. Тогда на остров прибыла спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. КНР считает Тайвань своей территорией, хотя де-факто это независимое государство. Таким образом, Китай расценил визит американского представителя власти, как поддержку тайваньского сепаратизма. В США только номинально признают принадлежность Тайваня к Китаю.