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Наличие беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Тайваня власти острова теперь могут отнести к первому удару со стороны Китая. Ранее первыми ударами считались ракетные атаки или использование артиллерийских установок. Об изменениях рассказала министр обороны Тайваня Цю Гочжэн – сообщает РИА “Новости”.

Глава военного ведомства уточнил, что китайские дроны пересекают воздушное пространство острова “без всякой надобности”. В конце августа военные Тайваня перестали вести предупредительный огонь, а начали обстреливать беспилотники. Сейчас появление дронов расценивается, как первый удар.

Отношения Тайваня с Китаем обострились в начале августа. Тогда на остров прибыла спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. КНР считает Тайвань своей территорией, хотя де-факто это независимое государство. Таким образом, Китай расценил визит американского представителя власти, как поддержку тайваньского сепаратизма. В США только номинально признают принадлежность Тайваня к Китаю.

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