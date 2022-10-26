Две американских системы ПВО NASAMS в настоящее время уже разворачиваются на территории Украины. Такое заявление сделал руководитель Raytheon Technologies (компании, которая производит вооружение для армии США) Грег Хайес в интервью CNBC – сообщает РИА “Новости”.

Хайес уточнил, что компания передала две системы NASAMS правительству США ещё две недели назад и добавил, что технику “сейчас разворачивают на Украине”. При этом Хайес добавил, что о поставках на Украину комплексов Patriot речи пока не идёт.

О том, что на Украину будут поставлять комплексы NASAMS было объявлено ещё в октябре после того, как российские войска нанесли первый массированный ракетный удар по объектом критически важной инфраструктуры страны. Кроме NASAMS в НАТО согласовали поставки Киеву систем ПВО IRIS-T. Специалисты отмечают, что поставляемые комплексы могут показывать высокую эффективность в борьбе с крылатыми ракетами, однако их эффективность против ударных дронов-камикадзе не слишком высока. Между тем ВС РФ стали всё чаще применять беспилотники для уничтожения объектов на Украине.