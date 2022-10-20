Поставки вооружения российской стороне – достаточные основания, чтобы признать, что Иран принимает участие в вооружённом конфликте на Украине. В том, что поставки беспилотников российской армии со стороны Тегерана ведутся, в США не сомневаются. Соответствующее заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби – передаёт РИА “Новости”.

По словам Кирби, российские войска получили уже десятки беспилотников, которые используют вооружённом конфликте на территории Украины. Однако в то же время представитель Белого дома не привёл каких-либо доказательств на этот счёт. Кирби также добавил, что поставки вооружения Москве со стороны Тегерана ещё не закончены.

Ранее в западной прессе и по официальным каналам МИД Украины распространялась информация, что под видом российских беспилотников ВС РФ используют дроны из Ирана. Москва и Тегеран это отрицали. Вопрос о применении иранских дронов рассматривался и на заседании Совбеза ООН. Однако и там не было представлено внятных доказательств того, что между Россией и Ираном была заключена на этот счёт какая-то сделка.