Действия Вооружённых сил РФ находятся под постоянным вниманием со стороны США. Причина – вероятное применение ядерного оружия на Украине. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби. Его слова приводит CNN – передаёт “МК”.

Кирби отметил, что власти США “внимательно наблюдают” за действиями РФ. При этом он уточнил, что пока нет никаких предпосылок к тому, чтобы изменить позицию США по сдерживанию России.

О возможном применении ядерного оружия на Украине западные политики и пресса заговорили после обращения президента Владимира Путина 21 сентября. Тогда глава государства заявил, что Россия будет отстаивать свой суверенитет всеми доступными способами. Ранее в США заявляли, что уже разработали план ответных действий в случае использования Россией ядерного оружия, а также предупредили Москву, что последствия ядерных ударов по Украине “могут быть для неё катастрофическими”.