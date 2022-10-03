ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Действия Вооружённых сил РФ находятся под постоянным вниманием со стороны США. Причина – вероятное применение ядерного оружия на Украине. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби. Его слова приводит CNN – передаёт “МК”.

Кирби отметил, что власти США “внимательно наблюдают” за действиями РФ. При этом он уточнил, что пока нет никаких предпосылок к тому, чтобы изменить позицию США по сдерживанию России.

О возможном применении ядерного оружия на Украине западные политики и пресса заговорили после обращения президента Владимира Путина 21 сентября. Тогда глава государства заявил, что Россия будет отстаивать свой суверенитет всеми доступными способами. Ранее в США заявляли, что уже разработали план ответных действий в случае использования Россией ядерного оружия, а также предупредили Москву, что последствия ядерных ударов по Украине “могут быть для неё катастрофическими”.

Вам может понравиться

ВСУ используют против России новый и очень опасный тип ракет для РСЗО HIMARS

В распоряжении Киева появились принципиально новые боезаряды для реактивных систем залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS. Военные эксперты отмечают, что они значительно опаснее, чем ранее используемые ракеты M30 и

Байден впервые анонсировал отправку на Украину наступательного вооружения

Соединенные Штаты намерены отправить на Украину наступательное вооружение для ударов по российской территории. Такой вывод эксперты портала Avia.Pro сделали из заявления американского лидера Джо Байдена, который вознамерился «дать Киеву все

ВС РФ нанесли контрудар по врагу и сорвали попытку полного окружения Красного Лимана

Националистическим формированиям ВСУ удалось достичь частичных успехов у Красного Лимана и вытеснить защитников города из Дробышево и Ямполя. Главком Валерий Залужный уже побежал докладывать радостные новости президенту Украины Зеленскому, однако