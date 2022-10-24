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Заявления Минобороны РФ о возможном применении Украиной так называемой “грязной бомбы” может быть предлогом для дальнейшей эскалации конфликта. Вашингтон не считает, что Киев может применить такое оружие. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИДа Украины Дмитрием Кулебой – сообщает ТАСС.

Блинкен уточнил, что заявления России “очевидно ложные”. Кроме того глава Госдепа рассказал, что “мир распознает любые попытки России” использовать заявления о “грязной бомбе”, чтобы усилить боевые действия.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу созвонился с министрами обороны ряда государств, в том числе и главой Пентагона Ллойдом Остином. Российский министр выразил озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением “грязной бомбы”.

Ряд экспертов считают, что “грязной бомбой” может стать Запорожская АЭС, по которой периодически наносят удары ВСУ.

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