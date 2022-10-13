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Американские эксперты признают, что ошиблись в своей оценке эффективность иранских барражирующих боеприпасов Shahed-136. Они отмечают, что активно используемые Россией дроны-камикадзе представляют серьезную опасность не только для Украины, но и применяемого ВСУ натовского вооружения.

Просчитались эксперты и с оценкой запасов крылатых ракет, имеющихся в распоряжении ВС РФ. Выяснилось, что эти боезаряды производятся в три смены на оборонных предприятиях страны. Причем хорошо отлаженный процесс изготовления позволяет не только компенсировать использованные ракеты, но и приумножить их количество.

При таком раскладе, приводит мнение американских аналитиков портал «Военное дело», ВС РФ может сперва задействовать дроны-камикадзе, летящие роем и отвлекающие украинские средства ПВО, а затем ракетами уничтожать объекты транспортной, энергетической и военной инфраструктуры.

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