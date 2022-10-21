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Тактику отвлечения на себя украинских сил может применить армия Беларуси в ближайшее время. Такое предположение высказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет “МК”.

Кирби отметил, что военные подразделения Беларуси могут быть задействованы в ближайшее время на границе с Украиной. В этом случае, уточнил представитель Белого дома, тактика Минска может состоять в том, чтобы посмотреть, готов ли Киев перебросить часть войск с восточных и южных районов на помощь своим северным подразделениям. В этом случае переброшенные силы не смогут использоваться на других направлениях.

В Киеве уже высказывали мнение, что Беларусь может открыть “второй фронт”. На Украине заявляли, что Минск стягивает войска к границам. Власти Беларуси ранее заявляли, что делают это, чтобы не допустить провокаций на территории страны.

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