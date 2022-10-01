Иранские дроны-камикадзе хоть и не всегда достигают цели, но создают для ВСУ серьезные проблемы. Так отреагировали на использование Россией беспилотников Shahed-136 американские СМИ.

Одни эксперты пытаются принизить роль барражирующих боеприпасов, заявляя об их «множественных неудачах» и промахах. Такое заявление издания CNN приводит «Московский комсомолец».

Издание Politico, напротив, сообщает о проблемах, с которыми столкнулись ВСУ после использования ВС РФ дронов-камикадзе. Эти аппараты уничтожили два крупных склада с боеприпасами, нанесли удары по штабам в Одессе и промышленным предприятиям в Днепропетровске. Да, украинской ПВО удалось сбить несколько БПЛА, однако стоимость ракет, затраченных на это, в разы превосходит цену дешевого беспилотника.

Показателем эффективности дронов является реакция президента Украины Зеленского, который в первый же день лишил аккредитации посла Ирана в Киеве, а также пригрозил сократить состав дипломатической миссии из Тегерана.