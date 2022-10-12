Ядерное сдерживание и модернизация собственного ядерного оружия – основные цели, которых США планируют придерживаться в ближайшие годы. Об этом сказано в новой Стратегии национальной безопасности страны. Она опубликована на сайте Белого дом – передаёт ТАСС.

В документе отмечается, что, как минимум, до 2030 года – до такого времени рассчитана новая Стратегия – США придётся сдерживать сразу две крупные ядерные державы, которые будут обладать современным ядерным оружием разного класса и дальности. Для этого, как указывается в документе, США намерены модернизировать всю свою ядерную триаду, а также соответствующую систему управления.

С другой стороны Вашингтон намерен добиваться снижения вероятности возникновения ядерного глобального конфликта. Для этого в Стратегии нацбезопасности прописывается положение, которое сокращает в ней роль ядерного вооружения.