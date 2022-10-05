После предложения американского бизнесмена Илона Маска урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем президент Зеленский тут же обвинил предпринимателя в поддержке России, рассказал американский эксперт Саагар Энджети.

Он отметил, что Зеленский невольно выдал причины проблем с дискурсом по Украине. Он выдвинул весьма тяжелые обвинения против Илона Маска, хотя тот лишь пытался найти сложное дипломатическое решение и свести к минимуму риски Третьей мировой войны с применением ядерного оружия, передает слова Энджети РИА Новости.

Теперь американские СМИ и внешнеполитические элиты будут все как один повторять заявления украинского лидера и строить на их основе новые обвинения в адрес Маска. Но это неправильный подход. Даже если брать во внимание только американского предпринимателя, он оказывал Украине неоценимую помощь, но за попытку найти мирное решение конфликта стал врагом для Киева.