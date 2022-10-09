Американские аналитики продолжают прогнозировать, чем закончится гипотетическое применение ядерного оружия на Украине со стороны России. Бывший советник по нацбезопасности Белого дома Джон Болтон рассказал, что в случае, если это произойдёт, “законной военной целью” станет президент России Владимир Путин. Слова Джона Болтона приводит РИА “Новости”, ссылаясь на CBS News.

Болтон пояснил, что в данном случае речь о президенте Путине идёт, как о центре принятия решений. При этом экс-советник добавил, что кроме поражения этой “цели” США могут сделать “много других вещей”. Болтон также добавил, что такую позицию власти Соединённых Штатов должны публично донести до властей и общества в России.

Активные разговоры о применении ядерного оружия на Украине в странах Запада активизировались в сентябре. На это в Кремле отвечали, что применение такого вооружения должно согласовываться с соответствующей доктриной, и пока предпосылок для этого нет.