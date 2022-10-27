ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Госдепартамент США допускает, что западное вооружение, которое поставляется в распоряжение ВСУ, может попасть в частные руки. Для этого ведомство намерено усилить контроль за оружием на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление Госдепа.

В нём говорится, что поставляемое вооружение могут приобрести “криминальные” или “негосударственные субъекты”, как во время нынешнего конфликта, так и после его завершения. В этой связи требуется принять ряд мер, отмечается в заявлении. В числе таких мер в Госдепе называют увеличение штата сотрудников правоохранительных структур, как на Украине, так и в сопредельных государствах, налаживание контакта между такими структурами в целях отслеживания захваченного или украденного вооружения.

Страны Запада усилили поставку на Украину оружия после начала специальной военной операции России в Донбассе. Речь идёт, как о большой военной технике вроде комплексов залпового огня и танков, так и о стрелковом оружии и боеприпасах.

Вам может понравиться

Военнослужащие ВС Украины оказались в плену после одного из боев

ВС РФ в ходе очередного боя взяли в плен группу украинских военнослужащих. Портал “Военное дело” опубликовал фотографии и видеоматериалы, демонстрирующие человеческое отношение российских солдат к боевикам армии противника. Так, на

Pucara Defensa: Киев сильно преувеличивает информацию о сбитых дронах “Герань-2”

Зарубежные СМИ обратили внимание на заявления киевского режима о количестве сбитых ВСУ беспилотников «Герань-2» и отметили, что Украина немного лукавит. На самом деле, пересчитать уничтоженные дроны все еще можно на

США рассматривают возможность поставки на Украину ЗРК HAWK для борьбы с дронами

Белый дом ищет способы защитить инфраструктуру Украины от ракет и беспилотников. В настоящий момент рассматривается возможность отправки в Киев зенитно-ракетных комплексов HAWK. Изначально эти ЗРК, появившиеся на вооружении ВС США