Госдепартамент США допускает, что западное вооружение, которое поставляется в распоряжение ВСУ, может попасть в частные руки. Для этого ведомство намерено усилить контроль за оружием на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление Госдепа.

В нём говорится, что поставляемое вооружение могут приобрести “криминальные” или “негосударственные субъекты”, как во время нынешнего конфликта, так и после его завершения. В этой связи требуется принять ряд мер, отмечается в заявлении. В числе таких мер в Госдепе называют увеличение штата сотрудников правоохранительных структур, как на Украине, так и в сопредельных государствах, налаживание контакта между такими структурами в целях отслеживания захваченного или украденного вооружения.

Страны Запада усилили поставку на Украину оружия после начала специальной военной операции России в Донбассе. Речь идёт, как о большой военной технике вроде комплексов залпового огня и танков, так и о стрелковом оружии и боеприпасах.