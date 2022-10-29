Российская система ПВО в Севастополе сработала четко и уничтожила все беспилотные аппараты, в ночь на 29 октября пытавшиеся атаковать Севастопольскую бухту. Кроме того, отличилась и авиация, которая уничтожила надводные дроны, рассказало издание «Московский комсомолец».

Авторы публикации отмечают, что террористическая атака Киева была комбинированной и ставила перед собой цель потопить либо нанести максимальный ущерб российским кораблям. Но все, чего удалось добиться Киеву – это треснувшее в общежитии художественного колледжа стекло. Причем разбилось оно от слишком громкого звука, а не в результате атаки.

Корабли, на которые покушался Киев, принимали участие в зерновой сделке, обеспечивая безопасность украинских грузовых судов. Поэтому 29 октября принято решение о выходе из этой самой сделки. Порты Украины вновь окажутся заблокированными, но что-то подсказывает, что это не единственный ответ на террористическую атаку ВСУ.