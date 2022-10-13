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Беспилотник ВС РФ уничтожил в воздушном бою разведывательный дрон украинской армии. Полное видео этого сражения впервые опубликовал портал «Русская весна».

На кадрах видно, как дрон ВСУ сближается с российским беспилотником, намереваясь его протаранить. Но корпус оказался крепче именно у российского БПЛА. При столкновении у украинского дрона отвалился пропеллер, из-за чего он исчез из кадра, рухнув на землю.

Напомним, что ранее сообщалось о крушении сразу двух самолетов ВВС Украины в Шишацком районе Полтавской области. По характеру повреждений, показанных на видео, можно предположить, что обе воздушных машины были сбиты ракетами. Также в Винницкой области уничтожен украинский истребитель МиГ-29, который попытался атаковать дрон-камикадзе Shahed-136. Барражирующий боеприпас опередил противника и провел успешную атаку. Пилот самолета катапультировался.

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