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Нехватка средств противовоздушной обороны вынуждает ВСУ использовать для перехвата российских крылатых ракет истребители Су-27. Утром 22 октября один из самолетов попытался сбить боезаряд, но потерпел неудачу, рассказал портал «Военное обозрение».

Украинские медиаресурсы опубликовали две видеозаписи – одну из Черновицкой и другую из Одесской области. При этом они заявили, что крылатые ракеты ВС РФ были уничтожены. Однако достаточно внимательно посмотреть кадры, чтобы убедиться – никакого российского боезаряда там и близко не было. Ракеты, выпущенные Су-27 в обоих случаях пролетели мимо целей и разорвались в воздухе.

По словам экспертов, оборудование истребителей, которые достались Киеву в наследство от СССР и не проходили модернизацию, морально и физически устарело. Именно поэтому самолеты не в состоянии захватить цели таких небольших размеров и промахиваются мимо них.

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