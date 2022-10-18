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Белоруссия может открыть второй фронт в рамках проведения специальной военной операции на Украине. Во всяком случае об этом могут свидетельствовать отличительные знаки в виде красных повязок у военнослужащих Республики Беларусь. Точно такие же используют российские военные во время боевых действий на Украине. Фотографии с участием белорусских военных публикует издание “Русская весна”.

Кроме того, на тех же фотографиях замечена белорусская военная техника с особым опознавательным знаком. В объектив фотоаппарата очевидца попал БТР с цифрой 2, внутри треугольника. Что означает эта метка, не уточняется.

Ранее в Беларусь прибыло несколько тысяч российских военных и эшелоны с техникой. До этого власти Республики Беларусь заявляли о возможных провокациях со стороны Украины и других соседних стран и выражали готовность применить превентивные меры для сдерживания агрессии, направленной на Союзное государство России и Беларуси.

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