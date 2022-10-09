Украинские танкисты устроили «бой с привидениями» в ходе контрнаступления на Херсонском направлении. Портал Avia.Pro пояснил, что произошло это после подрыва боевой машины.

Танк ухитрился заехать на минное поле, причем сперва подорвался на одном, а затем и на другом противотанковом боеприпасе, что превратило его в бесполезную груду металла. Однако экипаж чудесным образом выжил и успел выскочить из горящей машины.

Боевики ВСУ сразу после спешивания открыли ураганный огонь в разные стороны. Беспорядочная стрельба, разумеется, не привела к каким-либо результатам, так как вокруг никого не было. Но вполне вероятно, бойцы ВСУ просто не сразу поняли, что подорвались на мине, а не попали под удар ПТРК.