В Праге возле здания посольства России собралось около 200 человек, которые решили проинформировать российскую сторону о результатах шуточного голосования. Так активисты провели «референдум», который решал вопрос о присоединение Калининграда к Чехии. Такая информация сегодня была опубликована на страницах польского издания Rzeczpospolita.

Возле посольства после объявления результатов голосования включили национальный гимн Чехии. Организаторы «референдума» выразили мысль, что таким образом они хотят восстановить историческую справедливость. Ведь основателем города Калининград считается чешский король Пржемысл Отакар II, который жил и правил еще в XIII веке. Также они отметили, что таким образом Чехия сможет на законных основаниях получить выход к морю. Идея такого шуточного голосования на референдуме родилась обсуждения в Twitter.

Напомним, что ранее бывший командующий польскими сухопутными войсками генерал Вальдемар Скшипчак уже предлагал официальной Варшаве вспомнить о Калининграде и заявить на него свои претензии.