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За минувшие 24 часа в польском городе Жешув приземлилось пять военно-транспортных самолетов ВВС США с грузом для Украины. Этот населенный пункт, напомним, представляет собой нечто вроде хаба, откуда оружие, техника и боеприпасы потом отправляются Киеву.

С февраля 2022 года Соединенные Штаты отправили Украине 1400 переносных зенитно-ракетных комплексов и 56 тысяч ПТРК. Кроме того, Киев получил 42 контрбатарейных радиолокационных станции, 142 артиллерийских орудия и более семисот тысяч ракет и снарядов.

Также США отправили на Украину 10 200 пистолетов-автоматов и 15 вертолетов. Помимо Вашингтона, оружие и боеприпасы Киеву поставляют и другие страны Североатлантического блока, включая Великобританию, Германию, Францию и прочие.

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