Уничтожение российской ПВО украинского истребителя Су-27 и фронтового бомбардировщика Су-24 с расстояния в 217 километров не на шутку растревожило польских экспертов. Издание Defence24 пишет, что способность зенитно-ракетных комплексов наносить С-300 наносить удары по авиации противника вдали от линии фронта вызывает серьезную обеспокоенность.

Напомним, что задачей украинских самолетов было нанесение удара по военному аэродрому в Белгороде. Они должны были подойти к цели на расстояние удара и атаковать ее ракетами, но не успели этого сделать. ЗРК С-300 сумел раньше обнаружить истребитель и бомбардировщик, после чего нанес разящий удар.

Ранее о системе ПВО, обеспечивающей защиту Белгорода высказывался военный эксперт Геннадий Алехин. По его словам, она может перехватить самолеты и ракеты противника. Однако использование ВСУ кассетных боезарядов оперативно-тактических комплексов «Точка-У» осложняет задачу, так как боезаряды разлетаются на 500 метров вокруг и могут представлять опасность для гражданского населения.