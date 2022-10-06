Президент Владимир Путин пока не принимал никаких решений о применении ядерного оружия. Признаков того, что Москва может использовать такое вооружение на Украине, пока не наблюдается. Об этом заявил бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер, выступая на брифинге для журналистов – сообщает ТАСС.

Райдер уточнил, что США не обладает информацией, которая бы потребовала соответствующей реакции стратегических сил сдерживания. При этом генерал добавил, что в Пентагоне к ситуации “относятся весьма серьёзно” и отметил, что американское военное ведомство осуждает любые попытки “бряцать” ядерным оружием.

О возможном применении Москвой ядерного оружия против Украины на Западе стали чаще говорить после 21 сентября. Тогда в своём видеообращении президент Владимир Путин напомнил, что Россия готова защищать свой суверенитет всеми способами.