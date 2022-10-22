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В ночь на 22 октября в Одессе была объявлена воздушная тревога из-за дронов-камикадзе, запущенных из Крыма. Сообщается, что информации о поражении каких-либо объектах инфраструктуры на данный момент нет.

Местные жители в социальных сетях рассказали о звуках взрывов, однако они стали результатом действия системы противовоздушной обороны, сообщает ТАСС.

Напомним, что 10 октября российские ВС начали наносить удары по критической инфраструктуре Украины. Сейчас эксперты заявляют о выходе из строя 40 процентов объектов энергетической сферы. В некоторых регионах введены ограничения на потребление электроэнергии и веерные отключения света.

Несколько дней назад сообщалось об уничтожении в Одесской области станции космической связи.

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