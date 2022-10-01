1 октября предрассветную тишину в Одессе разорвали два мощных взрыва. Местные жители сообщают о ярком зареве, а также о неприятном запахе, окутавшем город рано утром.

Позже оперативное командование «Юг» заявило, что по Одессе было запущено две ракеты, предположительно из ОТРК «Искандер». ПВО не справилась с их перехватом, поэтому один из боезарядов поразил промышленное предприятие, используемое украинской армией, а второй – вывел из строя электроподстанцию.

Напомним, что удары по критической инфраструктуре Украины участились после контрнаступления ВСУ в Харьковской области. Они призваны лишить Киев возможности перебрасывать на линию фронта вооружение и боеприпасы. Также ракетные атаки проводятся по складам с ГСМ и снарядами.