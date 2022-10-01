Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

1 октября предрассветную тишину в Одессе разорвали два мощных взрыва. Местные жители сообщают о ярком зареве, а также о неприятном запахе, окутавшем город рано утром.

Позже оперативное командование «Юг» заявило, что по Одессе было запущено две ракеты, предположительно из ОТРК «Искандер». ПВО не справилась с их перехватом, поэтому один из боезарядов поразил промышленное предприятие, используемое украинской армией, а второй – вывел из строя электроподстанцию.

Напомним, что удары по критической инфраструктуре Украины участились после контрнаступления ВСУ в Харьковской области. Они призваны лишить Киев возможности перебрасывать на линию фронта вооружение и боеприпасы. Также ракетные атаки проводятся по складам с ГСМ и снарядами.

Вам может понравиться

Нож в спину Зеленскому: Стало ясно, почему США больше не поставляют на Украину РСЗО HIMARS

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины, в который вошло и 18 реактивных систем залпового огня HIMARS. Однако Киев совсем не скоро получит эти комплексы, пишет издание «Свободная

ВСУ начали масштабное наступление на Красный Лиман и пытаются прорвать оборону

В ночь на 30 сентября ВСУ предприняли лобовой штурм Красного Лимана, а также начали наступление в надежде прорвать оборонительные порядки ВС РФ в районе Дробышево-Ставки и взять под контроль трассу

Леонков назвал объекты РФ, по которым ударят западные спецслужбы после “Северных потоков”

Спецслужбы США и Великобритании исподтишка отомстили России за начало частичной мобилизации, которой не смогли ничего противопоставить. Они подорвали газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». Причем первый и одну или веток