Россия постепенно перезапускает свою систему обороны в Артике и восстанавливает военно-морские базы. Всё это является вызовом для стран НАТО, особенно тех, что расположены на севере Европы. Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде. Его слова приводит “Лента.ру” со ссылкой на журнал Yle.

Бывший министр уточнил, что сейчас вся информация о ситуации в арктическом регионе поступает исключительно по разведканалам, поскольку отношения между Россией и странами арктического региона в последнее время заметно ухудшились. Причём, подчеркнул министр, этот процесс начался ещё в 2014 году.

Сёрейде указал на то, что значительная часть ядерного оружия России расположена на Кольском полуострове. Это вызывает опасения о у многих стран и является вызовом для всего Североатлантического военного блока, подчеркнул экс-министр.

Ранее представители российского МИДа отмечали, что страны НАТО также наращивают свои военные силы в арктическом регионе. Всё это ещё больше ухудшает взаимоотношения между странами и не способствует стабилизации военно-политической ситуации.