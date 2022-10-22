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В ночь на 22 октября российские ВС атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Черкасской области. Удар наносился с применением дронов-камикадзе «Герань-2», которые в очередной раз не подвели, сообщает «Военное обозрение»

Отмечается, что российские инженеры несколько улучшили характеристики барражирующих боеприпасов, увеличили дальность их полета, что позволило поражать цели, расположенные на большом расстоянии. При этом они легко уходят от украинской противовоздушной обороны.

После удара по Черкасской области на объекте возник пожар, который местные жители видели с расстояния в десятки километров.

Напомним, что ВС РФ начали атаковать критическую инфраструктуру Украины еще 10 октября. С тех пор поражено около 400 объектов, причем несколько десятков из них принадлежат к энергетической сфере.

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