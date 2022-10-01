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Рано утром 1 октября российские ВС нанесли удары не только по Одессе, но и по Николаеву. По словам мэра Александра Сенкевича, поражена критическая инфраструктура, но о каких именно объектах идет речь, пока неизвестно.

Сенкевич также заявил, что одна из ракет попала по жилому дому, но пострадавших или погибших нет. Впрочем, николаевский мэр каждый день говорит о поражении гражданских объектов и ни разу его заявления не подтверждались.

По мнению мэра, удары наносились ракетами от ЗРК С-300. Власти Николаева никак не могут взять в толк, что данные комплексы представляют собой системы противовоздушной обороны и не могут атаковать наземные объекты. Если после удара обнаруживаются обломки боезарядов от зенитно-ракетных систем, значит украинская ПВО попыталась сбить российскую ракету, но у нее не очень получилось.

Портал «Военное обозрение» добавляет, что после одного из ударов вспыхнуло сильное пламя, а в небо взвился факел высотой в несколько десятков метров. Не исключено, что он стал результатом попадания по складу с боеприпасами или ГСМ.

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