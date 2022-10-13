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Рано утром в Киеве и Киевской области в очередной раз была объявлена воздушная тревога. Впрочем, за минувшие четыре дня сирены срабатывали по всей территории Украины.

Так, в третий день операции по возмездию за Крымский мост удары наносились по Винницкой и Днепропетровской, Николаевской, Черкасской и Кировоградской областям. Дроны-камикадзе навестили также Одессу.

Подробностей об уничтоженных в этих городах объектах пока нет. Но местные жители пишут, что в основном поражается критическая инфраструктура, из-за чего возникают перебой с подачей электроэнергии.

Ракетная атака спровоцировала панику на Украине и на Западе. Также она позволила несколько отвлечь боевиков ВСУ от происходящего на Донбассе и вернуть контроль российских войск над несколькими населенными пунктами.

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