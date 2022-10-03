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Страны Североатлантического альянса получили экстренное предупреждение из-за выхода в Карское море российской подлодки «Белгород». Панику подняло итальянское издание La Repubblica, напомнившее о восьми подводных беспилотников «Посейдон» на борту этой АПЛ, передает портал Avia.Pro.

Журналисты написали, что подлодка «Белгород» вышла в арктические воды, чтобы провести испытательный запуск «торпеды судного дня». Она представляет собой подводный беспилотный аппарат с атомной силовой установкой и ядерным зарядом. Мощность последнего дает возможность спровоцировать ядерное цунами у берегов США и смыть в океан такие крупные города, как Лос-Анджелес или Нью-Йорк.

«При размерах в 184 метра в длину и 15 метров в ширину, субмарина может перемещаться под водой со скоростью около шестидесяти километров в час и с неограниченной автономией: примерно 120 дней без необходимости возвращаться на поверхность. Гребные винты также считаются инновационными, потому что они предназначены для защиты от сонара», – рассказали эксперты.

Они также отметили, что спутники США, оснащенные инфракрасными датчиками для обнаружения запусков стратегического вооружения, не помогут остановить «Посейдон».

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