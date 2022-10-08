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Одной из потенциальных целей следующего наступления ВСУ на Донбассе может быть трасса, которая соединяет Кременную и Сватово. Портал «Русская весна» сообщил, что в настоящий момент эта стратегически важная автомагистраль надежно удерживается российскими войсками.

Сейчас контроль над ней удерживают добровольческие подразделения отряда «БАРС-13, а также ВС РФ и Народная милиция ДНР. Они намерены стоять до последнего и не собираются отдавать дорогу противнику.

Киевские СМИ и официальные источник заявляют, что уже захватили трассу Сватово-Кременная, однако эта информация не соответствует действительности. Ее распространяют лишь для того, чтобы отвлечь внимание от сложнейшей для ВСУ ситуации на Херсонском направлении и отрапортовать о новой «победе».

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