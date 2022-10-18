В армию Республики Молдова в ближайшее время могут начать призывать резервистов. Минобороны страны не исключило, что может быть объявлена мобилизация. Об этом пишет газета “Коммерсантъ” со ссылкой на молдавские СМИ.

Министр обороны Республики Анатолий Носатый в эфире местного телевидения назвал причины, которые могут побудить власти начать призыв резервистов. Это увеличение числа беженцев с Украины, массовое передвижение войск недалеко от границ с Молдавией и военные действия рядом с границами страны. Носатый также добавил, что в Молдавии в этом году “перевыполнили план по сборам резервистов”.

О мобилизации в Молдавии говорили и раньше. Но, как правило, в том ключе, что её проводить не планируется. А всю информацию о планах по призыву Минобороны Молдавии отрицало.

В сентябре на территориях Украины, которые находятся недалеко от Молдавии, прошли референдумы о присоединении к России. Власти Молдавии итоги голосований не признали.