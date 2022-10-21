Президент РФ Владимир Путин 20 октября побывал на полигоне Рязанской области. В ходе визита он несколько раз выстрелил из снайперской винтовки Драгунова. Видео со стрельбой главы государства мгновенно приобрело популярность, но многих заинтересовало, почему Путин находился под маскировочной сетью

Военный эксперт Александр Кудряшов в интервью изданию «Московский комсомолец» приоткрыл завесу тайны. Он пояснил, что сетка, которая использовалась на полигоне, предназначена как раз для создания специальных мест снайпера. Она скрывает его от посторонних глаз, но при этом не создает помех, обеспечивая полную свободу действий.

На рязанском полигоне эта сетка, имеющая размеры 3 на 6 метров, была использована по назначению, чтобы обеспечить снайперам возможность тренироваться практически в условиях реального боя. Глава государства испытывал снайперскую винтовку именно на этой позиции, поэтому и оказался скрыт за маскировкой.