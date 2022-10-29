Между иностранными наемниками и боевиками ВСУ начались внутренние разборки, из-за которых первые начинают отказываться от участия в боевых действиях. Помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев заявил, что радикальные националистические формирования украинской армии все чаще вступают в драки с «серыми гусями», что часто приводит к летальным исходам.

Наемники по неизвестным причинам вдруг стали отказываться вступать в бой с российскими войсками. Это привело к ужесточению конфликтов. Теперь потасовки происходят довольно часто, рассказал Киселев.

Напомним, ранее один из военнопленных ВСУ рассказал, что наемников отправляют на сложные боевые задания, используя их в качестве пушечного мяса. Вполне вероятно, что именно это стало причиной нежелания «солдат удачи» воевать на стороне украинцев.