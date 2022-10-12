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Под Соледаром подразделение ВСУ обстреляло своих сослуживцев, накрыв их позиции из минометов. Офицер НМ ЛНР Андрей Марочко пояснил, что украинские боевики остались без связи, что и привело к «дружественному огню».

Из-за отсутствия связи командиры разных подразделений не смогли координировать свои действия и согласовывать детали оборонительных операций. В результате одна из рот ошибочно ударила по своим и ликвидировала нескольких боевиков.

Напомним, что Соледар наряду с Артемовском и Северском является одной из ключевых целей ВС РФ. Город пока контролируется ВСУ, однако ситуация там складывается для украинских боевиков очень тяжело.

Также союзные силы ведут бои под Красным Лиманом. За минувшие сутки они освободили три населенных пункта в окрестностях города.

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