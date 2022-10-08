В ночь на 7 октября границу РФ в Курской области перешла вражеская диверсионно-разведывательная группа. В настоящий момент неизвестно, всех ли ее участников удалось задержать, передает “Русская весна”.

Пограничники ФСБ на одном из постов хотели проверить документы у группы мужчин, но те внезапно открыли огонь. Застать российских бойцов врасплох противнику не удалось, поэтому завязалась короткая перестрелка. Диверсанты не стали испытывать судьбу и скрыли в зарослях, пользуясь темнотой.

Пограничники начали преследование. Точно известно, что боевики противника уходили в сторону украинской границы, но вот более подробная официальная информация пока отсутствует.

Напомним, что Киев регулярно отправляет свои ДРГ на территорию РФ, а также периодически обстреливает приграничные области.