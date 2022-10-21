Западные страны не до конца осознают опасность, которая исходит от российских оперативно-тактических комплексов “Искандер”. Они одним ударом могут разгромить военные базы в США. Об этом пишет китайское издание Sohu. Перевод материала публикует ИноСМИ.

Обозреватели китайского издания указали на ряд преимуществ, которыми обладают комплексы “Искандер”. В их числе – высокая точность ракет, универсальность использования – комплекс может выдерживать различные температуры окружающей среды, что позволяет применять его на любой территории. Отдельное внимание авторы материала уделили шасси, на котором передвигается комплекс. Эксперты утверждают, что шасси обладают высокой проходимостью. Это значит, что боеголовки можно перевозить быстро и на большие расстояния.

Китайские эксперты также подчёркивают, что на Западе пока не существует аналогов ракетным комплексам “Искандер”. Те образцы, которые стоят на вооружении Соединённых Штатов существенно проигрывают российским в характеристиках.