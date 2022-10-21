ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Западные страны не до конца осознают опасность, которая исходит от российских оперативно-тактических комплексов “Искандер”. Они одним ударом могут разгромить военные базы в США. Об этом пишет китайское издание Sohu. Перевод материала публикует ИноСМИ.

Обозреватели китайского издания указали на ряд преимуществ, которыми обладают комплексы “Искандер”. В их числе – высокая точность ракет, универсальность использования – комплекс может выдерживать различные температуры окружающей среды, что позволяет применять его на любой территории. Отдельное внимание авторы материала уделили шасси, на котором передвигается комплекс. Эксперты утверждают, что шасси обладают высокой проходимостью. Это значит, что боеголовки можно перевозить быстро и на большие расстояния.

Китайские эксперты также подчёркивают, что на Западе пока не существует аналогов ракетным комплексам “Искандер”. Те образцы, которые стоят на вооружении Соединённых Штатов существенно проигрывают российским в характеристиках.

Вам может понравиться

Публицист Холмогоров оценил слова Суровикина о ситуации в Херсонской области

Россия может применить ядерное оружие в зоне специальной военной операции на территории, которую считает своей. Об этом свидетельствуют заявления командующего группировкой ВС РФ в зоне СВО Сергея Суровикина – такое

Минобороны РФ показало видео взаимодействия артиллерии и БПЛА в боях на Авдеевском направлении

Минобороны РФ выложило в Сеть видеозапись уничтожения украинских артиллерийских батарей под Авдеевкой на Донбассе. Российские ВС задействовали для ведения боя рядом с поселком Опытное противотанковую пушку МТ-12 «Рапира», которая работает

Два офицера ВСУ попали в плен после провального наступления на Берислав

Первая волна атак на Херсонском направлении завершилась для Украины провалом. ВС России отразили все удары противника с нескольких направлений, а в ходе боевых действий в секторе Берислава еще и взяли