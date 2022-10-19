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Ракету “Сармат” в Китае окрестили “королевой ракет”. Издание Sohu опубликовало материал, в котором рассказывает о мощи ракет пятого поколения, которые были приняты на вооружение ВС РФ. Перевод материала публикует ИноСМИ.

Как уверяет китайское издание, ракеты “Сармат” в скором времени должны заменить на вооружении ракеты “Воевода”, которые в странах Запада получили название “Сатана”. В материале утверждается, что “Сармат” обладает гораздо большей дальностью и способен уничтожить цель “в любой точке планеты”. При этом оружие уже испытано – первый пробный запуск в апреле оказался успешным.

Утверждается, что у России находится два типа ракет “Сармат”. Они отличаются дальностью поражения цели. Первый тип предназначен для сдерживания Европы (дальность полёта таких ракет до 9 тысяч километров). Второй тип предназначен для сдерживания США (дальность полёта – до 16 тысяч километров).

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