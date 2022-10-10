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Удары по Киеву ошеломили горожан, которые снимают обломки горящей ракеты перед Верховной радой, сообщил портал «Русская весна». Военные корреспонденты опубликовали видеозаписи, подтверждающие атаку на центр украинской столицы.

Также они приводят высказывание советника главы МВД Украины Антона Геращенко о падении одного из боезарядов в непосредственной близости от здания СБУ, в котором произошло возгорание. Экстренные службы выехали на место для тушения пожара.

«Киевляне, уже не особо заботясь о скрытии картинки за пикселями, показывают, как обломок ракеты горит у здания Верховной Рады. Здание украинского парламента можно узнать по характерному куполу. Ошеломлённые киевляне снимают и публикуют кадры с центральных улиц столицы», – сообщили военкоры.

В настоящий момент известно о 5 ракетных ударах по Киеву. Кроме того, непрерывным потоком поступают сообщения из других городов Украины о взрывах и выходе из строя критической инфраструктуры.

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