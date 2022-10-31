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Туристическая отрасль Ирландии испытывает тяжёлые проблемы из-за украинских беженцев. Доходы владельцев гостиниц и налоговые отчисления за последнее время сократились. Об этом пишет издание The Irish Examiner – передаёт РИА “Новости”.

Ирландское средство массовой информации рассказывает о ситуации, которая сложилась в графстве Керри. Там в гостиницах для украинских беженцев выделили более 3,7 тысяч мест. В результате возможности туристической сферы сократились на 40 процентов. Это за собой потянуло снижение доходов отельеров и уменьшение отчислений в местный бюджет. При этом, как утверждает ирландское издание, власти зачастую сами не знают, кода ждать новых автобусов с беженцами.

По данным ООН, с 24 февраля когда началась специальная военная операции России в Донбассе, по первые числа июля Украину покинули почти 9 миллионов человек. Большинство из них отправились в сопредельные с Украиной страны. Впрочем, многие перебрались и в отдалённые европейские государства.

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