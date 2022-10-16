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Портал Avia.Pro опубликовал спутниковые фото, подтверждающие крупномасштабные боевые действия на Херсонском направлении. Эксперты указывают на большое количество термальных аномалий на снимках, которые означают уничтоженные объекты и технику. Также они поясняют, что речь идет именно об украинской бронетехнике, поэтому ВСУ так и не удалось прорвать оборону ВС РФ.

Киев задействовал крупные силы для наступления на населенный пункт Червоный Яр в Херсонской области. Ожесточенные бои длились несколько часов, но их исход был решен применением российской артиллерии. Которая накрыл противника огнем и вынудила его уйти на исходные позиции.

При этом ВСУ понесли колоссальные потери в бронетехнике и живой силе. Украинские СМИ, которые изначально писали о стремительном продвижении войск на Херсонском направлении, внезапно забыли об этой теме и переключились на другие события, пытаясь отвлечь внимание от крупных потерь.

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