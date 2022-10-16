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Действующие офицеры Великобритании, США и Польши участвуют в военном конфликте между Россией и Украиной. Об этом рассказал попавший в плен разведчик ВСУ – сообщает РИА “Новости”.

Виктор Бережной – так зовут пленного – уточнил, что в Харьковской области боевые задачи выполняли не меньше сотни наёмников из так называемого иностранного легиона. Бережной отметил, что ему и его сослуживцам давалось задание расчистить путь и завести группу иностранных военных в тот или иной населённый пункт. Затем подождать, пока наёмники окопаются и только тогда покинуть территорию.

По словам пленного, группы иностранных наёмников состояли из 20 человек из разных стран. Бережной также выразил мнение, что если бы иностранные военные не помогали Украине, то армия уже бы давно распалась, поскольку среди военнослужащих было очень много неопытных солдат.

Иностранные наёмники начали прибывать на Украину практически с первых дней специальной военной операции в Донбассе. Среди них были замечены граждане не только европейских стран и США, но также Марокко, Израиля, Канады и так далее.

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