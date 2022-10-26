Российская сторона только пытается создать иллюзию, что в Херсоне “всё пропало” и лишь делает вид, что отводит свои войска и проводит массовую эвакуацию. Такое мнение высказал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов – сообщает издание Pravda.ru.

Смысл формировать ложное впечатление о ситуации в Херсоне в том, чтобы под таким информационным прикрытием усилить группировку войск в городе и обороняясь при наступлении ВСУ противника, попытаться нанести украинским вооруженным силам поражение, считает Буданов.

Херсонская область с начала октября вошла в состав Российской Федерации. Оборона Херсона осложнена тем, что город находится на западном берегу Днепра, в то время как значительная часть остальной территории региона, которая находится под контролем российских войск, расположена на восточном берегу. Мосты и переправы через Днепр постоянно обстреливаются украинскими войсками.