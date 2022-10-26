ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российская сторона только пытается создать иллюзию, что в Херсоне “всё пропало” и лишь делает вид, что отводит свои войска и проводит массовую эвакуацию. Такое мнение высказал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов – сообщает издание Pravda.ru.

Смысл формировать ложное впечатление о ситуации в Херсоне в том, чтобы под таким информационным прикрытием усилить группировку войск в городе и обороняясь при наступлении ВСУ противника, попытаться нанести украинским вооруженным силам поражение, считает Буданов.

Херсонская область с начала октября вошла в состав Российской Федерации. Оборона Херсона осложнена тем, что город находится на западном берегу Днепра, в то время как значительная часть остальной территории региона, которая находится под контролем российских войск, расположена на восточном берегу. Мосты и переправы через Днепр постоянно обстреливаются украинскими войсками.

Вам может понравиться

«СП»: Русская десантура и бригады морпехов знают, как надолго «успокоить» ВСУ

Российские ВС на юге и востоке Украины начинают использовать основные оборонительные тактики. Наступление отложено, скорее всего, до весны, так как осенние дожди и распутица делают боевые действия практически невозможными, рассказал

Под Марьинкой уничтожена самая боеспособная группа боевиков ВСУ, обученных в Великобритании

Под Марьинкой близ Донецка уничтожено подразделение ВСУ, практически полностью состоящее из обучавшихся в Великобритании и Германии боевиков. Одна из самых боеспособных групп украинской армии предприняла вылазку для разведки боем, но

Российские разведчики проводят допросы уцелевших в бою по Марьинкой военнослужащих ВСУ

После ликвидации группы украинских военнослужащих в бою под Марьинкой, российские ВС взяли нескольких боевиков в плен. В настоящий момент ними занимается разведка, которая проводит допросы, сообщил портал «Русская весна», Напомним,