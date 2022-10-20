Призванных на срочную службу граждан не планируется отправлять в приграничные с Украиной территории, где с 20 октября введено военное положение. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов – пишет “Парламентская газета”.

Депутат уточнил, что речь идёт не только о тех призывниках, кто пополнит ряды Вооруженный сил РФ с 1 ноября (с этого дня начнётся отложенный ранее осенний призыв), но также и о тех гражданах, которые уже проходят военную службу по призыву.

Картаполов назвал единственный вариант при котором срочника могут отправить в регион с военным положением. Это подписание им контракта с Минобороны РФ. После этого юридически срочник становится военнослужащим-контрактником.

Указ о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях президент Владимир Путин подписал 19 октября. Военное положение в числе прочего предусматривает ужесточение правил безопасности и контроля в указанных российских регионах. В число субъектов РФ они вошли в начале октября на основании референдумов, во время которых их жители высказались за присоединение к России.