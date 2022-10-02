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“Это большой успех, но не переломный момент”. Так отреагировала на новость о взятии под контроль ВСУ города Лимана министр обороны Германии Кристина Ламбрехт – пишет “Лента.ру” со ссылкой на немецкий информационный портал NTV.

О “полной зачистке” Лимана президент Украины Владимир Зеленский сообщил 2 октября. До этого Минобороны России заявило, что союзные войска оставили город, передислоцируясь на более выгодные рубежи. В противном случае российской группировке грозило бы окружение.

Со слов немецкого министра обороны, на Западе оценили успехи ВСУ на фронте. Однако, как отметила Ламбрехт, пока рано говорить о каких-то ключевых изменениях. Боевые действия, вероятно, будут длиться месяцы, подчеркнула глава немецкого оборонного ведомства. При этом Ламбрехт добавила, что Запад и дальше должен оказывать военную помощь Украине.

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