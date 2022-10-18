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Власти Финляндии не исключили, что в особых случаях могут изымать у россиян объекты, которые те приобрели на территории страны. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен – сообщает РИА “Новости” со ссылкой на ИноСМИ, где приводится перевод соответствующего материала в финской прессе.

Кайкконен уточнил, что экспроприировать имущество, вероятно, будут на той территории, которая будет считаться важной для безопасности государства. Но где именно, не рассказал. Глава оборонного ведомства также не смог прокомментировать, рассматривается ли вариант с изъятием имущества россиян в настоящее время. Тем не менее Кайкконен рассказал, что все сделки россиян по покупке недвижимости в Финляндии сейчас рассматриваются, как потенциально рискованные для безопасности страны.

Отношения между Финляндией и Россией стали охлаждаться после начала специальной военной операции России на Украине. В конце сентября Финляндия закрыла границу для российских туристов. Сейчас в страну могут въезжать только россияне, которые посещают страну по семейным обстоятельствам, по работе или по учёбе.

На фоне боевых действий на Украине Финляндия приняла решение вступить в Североатлантический блок. До этого страна сохраняла нейтралитет.

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