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Возможно, Североатлантический военный блок не выполнил часть обещаний, которые ранее давал Москве. Такое заявление сделал комиссар Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель – передаёт ТАСС.

О каких именно обещаниях идёт речь Боррель, не рассказал. Он лишь отметил, что всё это уже история. И невыполнение НАТО определённых договорённостей в отношении России могло иметь место. При этом еврокомиссар подчеркнул, что нарушение обещаний со стороны НАТО не оправдывают то, что сейчас происходит на Украине, а именно “агрессию России”.

До начала специальной военной операции в Донбассе Россия неоднократно заявляла о необходимости предоставить ей чёткие гарантии безопасности со стороны США и Евросоюза. Однако все переговоры по этому поводу между сторонами заходили в тупик. На Западе предложения Москвы о гарантиях безопасности тогда называли неприемлемыми.

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