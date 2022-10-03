Эстонское издание Postimees запустило в стране кампанию под названием «1 000 героев в снегу». В ее рамках осуществляется сбор средств для украинских боевиков, чтобы изготовить и отправить в Киев зимнюю форму.

В соответствии с названием акции планируется пошить комплекты теплой зимней формы для тысячи украинских военнослужащих. На эти цели требуется собрать 400 000 евро.

В каждый комплект будут включены термобелье, кофта из флиса, шапка-маска, камуфляжный костюм, а также теплые куртка и брюки.

Организаторы акции заявляют, что солдату необходимо сражаться с противником, а не с холодом. Теплая военная форма позволяет получить такую возможность даже при снижении температуры до -20 градусов.